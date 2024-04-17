"لينكد إن" تكشف قائمة أبرز الشركات في الإمارات والسعودية لعام 2024

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كشفت منصة لينكد إن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن قائمتها السنوية لأبرز الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعتمد القائمة السنوية على البيانات الحصرية للمنصة وتهدف لمساعدة المهنيين على تحديد أفضل أماكن العمل التي تساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية، حيث تكشف القائمة عن الشركات الرائدة التي توفر فرص النمو والتعلم لموظفيها، والمساواة في مكان العمل، وتتميز بثقافة مؤسسية راسخة.

وتعد قائمة لينكد إن لأبرز الشركات بمثابة دليل للموظفين في جميع مراحل مسيرتهم المهنية، سواء كانوا يخططون لتغيير مساراتهم الوظيفية أو يرغبون في العودة إلى سوق العمل بعد انقطاع، أو حتى الأفراد الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم.

وكانت بيانات لينكد إن قد أظهرت في يناير أن غالبية الموظفين في المنطقة يعتزمون تغيير وظائفهم هذا العام، وذلك في ظل النمو الملحوظ لقطاع التوظيف في دولة الإمارات. وفي ظل هذه الواقع الاقتصادي، تسلط القائمة الضوء على الشركات التي توفر بيئة عمل وثقافة داعمة لمسيرة موظفيها وطموحاتهم المهنية.

التوجهات الرئيسية في قائمة أبرز الشركات لهذا العام:

خدمات الاستشارات تتصدر القائمة في دولة الإمارات

تتصدر شركات الاستشارات العالمية قائمة عام 2024 في دولة الإمارات، إذ تأتي شركة باين آند كومباني (Bain & Company) صدارة القائمة، بينما تحل كيرني (Kearney) في المرتبة الرابعة؛ ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في المرتبة السادسة؛ وماكنزي (McKinsey) في المرتبة التاسعة.

شركة الاتصالات السعودية stc تتصدر قائمة أبرز الشركات في المملكة

تراجعت أرامكو (Aramco) عن صدارة القائمة، وهو المركز الذي احتلته على مدى 3 سنوات متتالية، إلى المركز الثالث، مع تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) قائمة هذا العام. بينما حافظت شركة البحر الأحمر الدولية (Red Sea Global)، الرائدة في مشاريع الضيافة، على المركز الثاني للعام الثاني على التوالي.

شركات الترفيه تدخل الساحة

انضمت كل من شركة ميرال (Miral) وشركة مشاريع الترفيه السعودية سڤن (Saudi Entertainment Ventures | SEVEN) إلى قائمة أبرز 15 شركة في الإمارات والسعودية لعام 2024.

جاءت الشركتان في المرتبة العاشرة على قائمتي الدولتين على التوالي، مما يعكس نمو قطاع الترفيه في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت سلمى الطنطاوي، محرر أول أخبار لينكد إن: "تُظهر قائمة هذا العام استمرار نمو وتوسع الشركات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز رائد في قطاع الأعمال".

وأضاف: "أشارت بياناتنا مؤخراً إلى رغبة الموظفين في تغيير وظائفهم خلال عام 2024، وتسلط هذه القائمة الضوء على الخيارات الأمثل للمهنيين الراغبين في مثل هذه التغييرات الوظيفية".

أبرز 15 شركة في المملكة العربية السعودية:

أبرز 15 شركة في الإمارات العربية المتحدة: