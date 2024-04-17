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32.5 مليار جنيه مسحوبات صرافات "الأهلي المصري" في 13 يوما

بعدد معاملات بلغ نحو 13.6 مليون معاملة

القاهرة - خالد حسني
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كشف البنك الأهلي المصري، أن إجمالي المسحوبات النقدية من ماكينات وأجهزة الصراف الآلي بلغت نحو 32.5 مليار جنيه خلال 13 يوم فقط.

ووفق بيان، فقد بلغت قيمة المسحوبات النقدية خلال الفترة من أول إبريل وحتى نهاية عمل يوم 14 إبريل، نحو 32.5 مليار جنيه من خلال 6684 ماكينة صرف آلي، بعدد معاملات بلغ نحو 13.6 مليون معاملة خلال الفترة الماضية بما فيها إجازة عيد الفطر.

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وكان من ضمن تلك المعاملات عدد 508 ألف معاملة لا تلامسية بقيمة إجمالية تجاوزت نحو 1.2 مليار جنيه عبارة عن قيمة مسحوبات نقدية.

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وقد حرص البنك الأهلي المصري على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر ، وذلك من خلال التنسيق بين العاملين بالبنك وشركات نقل الأموال، وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية والتي تشهد معدلات أعلى من السحب النقدي وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

وفي ذات السياق، وفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، إضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق.

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