اتفاقية بين "التصدير والاستيراد" السعودي مع "ائتمان الصادرات" السويسرية

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قال بنك الاستيراد والتصدير السعودي اليوم الخميس، إنه وقع اتفاقية تعاون لإعادة التأمين مع وكالة ائتمان الصادرات السويسرية.

وقال البنك في منشور على منصة إكس، إن الاتفاق يهدف لتمكين صادرات المملكة غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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كان بنك التصدير والاستيراد أعلن الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تحفيز تصدير الخدمات الرقمية للمملكة مما يعزز من الريادة الرقمية للمملكة في الأسواق العالمية.

وقال بنك التصدير في منشور على منصة "إكس" إن التوقيع جاء على هامش مؤتمر ليب 24 التقني، وفق وكالة أنباء العالم العربي.