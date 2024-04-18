ارتفاع الإيرادات الفصلية لـ"ديليفيرو" البريطانية إلى 1.8 مليار جنيه استرليني

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سجلت "ديليفيرو -Deliveroo" البريطانية لتوصيل الطعام والمنتجات الاستهلاكية ارتفاعا في طلبياتها 2% بالربع الأول من العام الحالي، وذلك بدعم من النمو القوي في القطاع الدولي لتوصيل الطعام.

وسجلت الشركة إجمالي طلبات تجاوز 73 مليون طلب بالربع الأول من 2024، كما حققت ارتفاعا في الإيرادات الفصلية بنسبة 6% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه استرليني.

وتتوقع الشركة تسجيل أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بين 110 و130 مليون جنيه استرليني العام الحالي.