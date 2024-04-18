الإعلان عن شراكة استراتيجية لتطوير المدن الذكية في السعودية

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وقعت شركة "هاي تك" الإماراتية لحلول إدارة المرافق الذكية عقد شراكة استراتيجية مع "فيرجين موبايل" السعودية إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بيوند ون"، للتعاون في تطوير المدن الذكية في السعودية.

وقالت "هاي تك" الوحدة التابعة لمجموعة "فارنك" في بيان صحفي إنه مع اعتماد المدن الذكية بشكل رئيسي على الاتصال، فستكون "فيرجن موبايل" السعودية بالتعاون مع مقدمي الخدمة المحليين مسؤولة عن حلول الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والخدمات الرقمية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وقال يعرب الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن موبايل" السعودية "نهدف من خلال الاستفادة من خبرة هاي تك في الحلول الرقمية وقدراتنا في مجال الاتصالات، إلى بناء بنية تحتية قوية لن تعزز قدرات الاتصال فحسب، بل ستمكن أيضا من التكامل السلس بين التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ونحن ملتزمون معا بتطوير حلول مبتكرة من شأنها تحسين نوعية الحياة للمقيمين ودفع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة".

وقال البيان إنه يمكن لشركة "هاي تك" من خلال وجود البنية التحتية للاتصالات، توظيف مجموعة شاملة من الحلول الرقمية لتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة والمراقبة البيئية وإشراك المواطنين وتجارة التجزئة والضيافة وتحليلات البيانات وتكامل الذكاء الاصطناعي والنقل الذكي والعقارات والتنمية الحضرية، وكذلك تكنولوجيا التعليم.

وقالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة "هاي تك": "يمكننا من خلال هذه الشراكة الشاملة مع فيرجن موبايل السعودية، تقديم منصة رقمية متطورة وشاملة وذكية وتحليلية، تربط الأشخاص والأصول والمساحات مع بعضها البعض".

وأضافت إيجاز "ستتمتع إدارة عمليات إدارة المرافق بنظرة عامة بزاوية 360 درجة على جميع المرافق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاستفادة من أنظمة إدارة المباني التي تدعم إنترنت الأشياء والتعلم الآلي والتقنيات القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي، ما يعزز الكفاءة والرفاهية والاستدامة".