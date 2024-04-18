انخفاض أرباح "جرير" السعودية 11.5% إلى 219 مليون ريال في الربع الأول

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أعلنت جرير للتسويق السعودية اليوم الخميس تراجع صافي أرباحها 11.5% إلى 219.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 248.8 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.

كما تراجعت أرباح "جرير" على أساس فصلي بنسبة 19.7%، حيث كانت في الربع السابق 273.2 مليون ريال.

وعزت شركة جرير للتسويق في بيان إلى نشر على موقع "تداول" قوائمها المالية هذا التراجع إلى الخفض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية بهدف الحفاظ على الحصة السوقية.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2024 نحو 237.5 مليون ريال، مقابل 264.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 10%.

وقالت إن إجمالي الإيرادات تراجع بنسبة 2.49 % على أساس سنوي إلى 2.649 مليار ريال في الفترة المذكورة نتيجة انخفاض مبيعات بعض الأقسام لا سيما أقسام الكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات المكتبية.

وحول أسباب تراجع الأرباح على أساس فصلي قالت "جرير" إنه على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 5.4% إلا أن اجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر حيث بلغ 10.2% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية وخاصة على الهواتف الذكية والكمبيوتر للحفاظ على الحصة السوقية.

وذكرت أن الأرباح تأثرت بارتفاع مصروفات البيع والتسويق، إضافة لانخفاض الإيرادات الأخرى.