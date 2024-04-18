تعيين "وازن السلمي" رئيسا تنفيذيا لـ"ينساب" خلفا لـ"محمد بازيد"

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أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 18 أبريل الجاري بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين وازن بن مبارك السلمي رئيساً للشركة اعتباراً من 1 مايو 2024م خلفاً لـ محمد بن علي بازيد المرشح لأحد المناصب القيادية في شركة سابك.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الرئيس التنفيذي الجديد وازن بن مبارك السلمي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة في مجال الصناعات البتروكيماوية تمتد لأكثر من 21 سنة.

و تولى السلمي عددا من المناصب القيادية في شركة (ينساب) آخرها المدير التنفيذي للشؤون الفنية وانتقل بعدها إلى شركة (سابك) شغل خلالها منصب المدير التنفيذي للتحول الرقمي لقطاع التصنيع.