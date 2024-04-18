تفاقم خسائر "أيان للاستثمار" 384% إلى 216 مليون ريال خلال العام الماضي

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تفاقمت الخسائر السنوية لشركة أيان للاستثمار بنسبة 384% إلى 216.06 مليون ريال خلال عام 2023، مقابل صافي خسائر بقيمة 44.63 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها ارتفعت في العام الماضي بنسبة 25% إلى 333.27 مليون ريال مقابل 266.22 مليون ريال في عام 2022.

وعزت ارتفاع الإيرادات إلى بشكل رئيسي بسبب ارتفاع إيرادات مستشفى السلام (شركة السلام للخدمات الطبية- شركة تابعة ) حيث أنه قد تم افتتاح المستشفى فى أكتوبر عام 2022 وكذلك ارتفاع ايرادات مستشفى الأحساء (شركة الأحساء للخدمات الطبية -شركة تابعة).

وذكرت أن تفاقم الخسائر يعود إلى عدة أسباب هي ارتفاع تكلفة الإيرادات كنسبة الى الإيرادات وزيادة المصروفات العمومية والإدارية، ونمو المصروفات البيعية والتسويقية

كما أشارت إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض توزيعات الأرباح، وانخفاض حصة الشركة من نتائج شركة زميلة.

وأشارت إلى ملاحظة بتقرير مراجع الحسابات تشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسائر متراكمة بمبلغ 258.024 مليون ريال والتي تمثل 32% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2023.

كما أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 215.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023 (31 ديسمبر 2022: 77.9 مليون ريال ).

وتجري المجموعة حاليًا مفاوضات مع أحد البنوك التجارية للحصول على تسهيلات إضافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، كما قدمت المجموعة ملف إصدار حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال بمبلغ 200 مليون ريال ، وتعتقد إدارة المجموعة أنها سوف تنجح في الحصول على تسهيلات إضافية في المستقبل القريب.

وذكرت أنه إذا لزم الأمر، ستقوم المجموعة ببيع أحد استثماراتها من العقارات الاستثمارية والاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لتغطية هذا الأمر.

وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، لم يتم تعديل رأي مراجع الحسابات في ما يتعلق بهذا الأمر.