مساهمو "دبي للاستثمار" يوافقون على توزيع أرباح 12.5% عن 2023

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أعلنت دبي للاستثمار اليوم الخميس أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12.5% عن 2023.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إنها كانت قد أعلنت عن أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 1.13 مليار درهم، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2023، مقارنة بالأرباح العائدة المحققة في العام السابق بقيمة 1.6 مليار درهم.

وأضافت أنها سجلت ارتفاعا في الأرباح بقيمة 502.79 مليون درهم، في حال تم احتساب المكاسب التي تحققت لمرة واحدة وعمليات التخارج من الحصة الغالبة ومكاسب القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها في شركة الإمارات ديستريكت كولينج (ايميكول) بمبلغ قدره 980.42 مليون درهم خلال العام الماضي.

أوضحت أن الارتفاع في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى عمليات البيع العقارية، والزيادة في إيرادات الإيجارات، وزيادة المكاسب في القيمة العادلة على الاستثمارات العقارية ومكاسب القيمة العادلة على الاستثمارات، كما المكاسب من بيع الاستثمارات.

وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، عبد الرحمن غانم المطيوعي، إلى مسار النمو القوي للمجموعة خلال عام 2024، مدفوعا بالتطورات الملحوظة والهامة التي يشهدها القطاع العقاري، بما في ذلك مشروع دانه بيى الذي تنفذه الشركة في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

كما أكد على أهمية التوسع الاستراتيجي على مستوى عمليات المجموعة، في ظل المشاريع التطويرية المرتقبة والمساعي والجهود البارزة التي تبذلها في مشروع مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، الذي يهدف إلى تعزيز عمل المجموعة على المستوى الإقليمي.

كما أشار المطيوعي، إلى جهود دبي للاستثمار الهادفة إلى تعزيز مكانتها في القطاع المالي، من خلال زيادة استثماراتها في شركة المال كابيتال وصندوق المال كابيتال ريت، إلى جانب خططها الاستراتيجية للدخول في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية من خلال استحواذها على حصص في بنك مونيومينت.

وأضاف أن استثمارات دبي للاستثمار في مجال الرعاية الصحية تعكس التزامها بالابتكار والتميز، لا سيما شراكتها مع غلوبال فيرتيلتي بارتنرز، واستثمارها في مستشفى كينجز كوليدج لندن في دبي.

كما أشار الى إعادة هيكلة شركات التصنيع التابعة للمجموعة، بهدف تحسين الكفاءة وترشيد العمليات وتعزيز القدرة التنافسية.