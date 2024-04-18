"أبوظبي الإسلامي" يتجه لشراء حصة بقيمة 1.1 مليار دولار في بنك إندونيسي

3 دقائق للقراءة

قال مصدران إن مصرف أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارة، يجري محادثات لشراء حصة أقلية تقارب قيمتها 1.1 مليار دولار في بنك الشريعة الإندونيسي، أكبر بنك إسلامي في إندونيسيا، بهدف الاستفادة من سوق سريعة النمو لمثل هذه الخدمات في جنوب شرق آسيا.

وقال المصدران إن الاستحواذ المحتمل على حصة 15% في بنك الشريعة الإندونيسي من بنك راكيات إندونيسيا هو أحد الخيارات التي يدرسها مصرف أبوظبي الإسلامي.

وطلب المصدران المطلعان عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث لوسائل الإعلام.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي بعد نشر تقرير رويترز إنه "ينفي بشدة" دخوله في أي مفاوضات للاستحواذ على حصة في بنك الشريعة الإندونيسي.

وكان المصرف أحجم عن التعليق قبل النشر.

وأغلق سهم مصرف أبوظبي الإسلامي على انخفاض 5.7% أمس الأربعاء بعد التقرير.

وقفزت أسهم بنك الشريعة الإندونيسي اليوم الخميس بما يصل إلى 5.6% إلى 2620 روبية. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسهم البنك ارتفعت 50% منذ بداية العام لتبلغ قيمته السوقية نحو سبعة مليارات دولار، وتقدر قيمة حصة 15% بمبلغ 1.05 مليار دولار.

ولم يرد بنك راكيات إندونيسيا على طلب رويترز للتعليق.

وقال جوناوان هارتويو السكرتير الإداري لبنك الشريعة الإندونيسي المملوك للدولة في بيان ردا على استفسارات رويترز "ما يمكننا قوله هو إن المعلومات المذكورة أعلاه متاحة لمساهمينا".

وأوضح المصدران أن المناقشات والمداولات لا تزال في مراحلها الأولى وليس هناك ما يضمن إتمام الصفقة.

ومنطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم 11 دولة ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليار نسمة، هي سوق سريعة النمو للخدمات المصرفية الإسلامية. كما تضم إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

توسع الأعمال

أشار تقرير تطوير التمويل الإسلامي الذي نشرته هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا العام الماضي إلى أن قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في إندونيسيا بلغت 163 مليار دولار في يوليو/تموز من العام الماضي، بزيادة 13% عن الفترة نفسها من العام السابق.

ويعمل بنك الشريعة الإندونيسي على تعزيز وجوده في منطقة الشرق الأوسط حيث افتتح مكتبا تمثيليا في مركز دبي المالي العالمي في أوائل يناير كانون الثاني 2022، قبل أن يحصل على الموافقة في أغسطس/آب الماضي للتحول إلى فرع متكامل.

ويتطلع البنك، الذي يمثل الحجاج والمعتمرون الإندونيسيون غالبية عملائه، إلى افتتاح فرع في السعودية، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وبحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني، أنشأت إندونيسيا بنك الشريعة في عام 2021 عبر دمج ثلاثة بنوك تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بهدف تحويله إلى واحد من بين أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم.

ويعد البنك الذي يتخذ من جاكرتا مقرا، سادس أكبر مصرف في إندونيسيا قياسا بحجم الأصول.

ولمصرف أبوظبي الإسلامي الذي بلغت قيمة أصوله نحو 192.8 مليار درهم (52.51 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول أنشطة خارج الإمارات في دول من بينها السعودية وبريطانيا ومصر، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وستكون الصفقة في حال إتمامها من بين أكبر صفقات القطاع المصرفي في جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية.

وكانت أحدث الصفقات الكبيرة في القطاع المصرفي بالمنطقة هي بيع أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لسيتي جروب في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام إلى بنك يونايتد أوفرسيز في سنغافورة في عام 2022 مقابل نحو 4.9 مليار دولار سنغافوري (3.59 مليار دولار).