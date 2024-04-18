اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
شركة أدنوك
أدنوك

"أدنوك" تعتزم استرداد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار

بـ"أدنوك للتوزيع"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية اليوم الخميس، اعتزامها استرداد سندات قابلة للتحويل بأدنوك للتوزيع بقيمة تصل إلى 1.195 مليار دولار عند موعد استحقاقها في الرابع من يونيو/حزيران 2024.

وقالت أدنوك في بيان لها إنها ستقوم بسداد قيمة السندات المقومة بالدولار والتي تحمل عائداً بنسبة 0.7% نقدا كما ستدفع فوائد مستحقة على تلك السندات تصل إلى 4.18 مليون دولار.

وأضافت أدنوك أنها كانت قد قامت بإصدار تلك السندات في مايو أيار 2021 وذلك تزامنا مع طرح نحو 375 مليون سهم في أدنوك للتوزيع، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

"ميدكو بلاست" المصرية تستهدف 31.6 مليون دولار مبيعات في 2024 شركات "ميدكو بلاست" المصرية تستهدف 31.6 مليون دولار مبيعات في 2024

وأضافت أن خيار تسوية السندات عبر تحويلها لأسهم سينتهي في الرابع من مايو/أيار 2024.

وأضافت أنها ستقوم بتسوية السندات بالكامل نقدا وتحتفظ بملكية الأسهم الأساسية التي تعادل تقريبا 7% من رأسمال أدنوك للتوزيع.

وقالت في البيان "ستظل نسبة الأسهم الحرة التداول لأدنوك للتوزيع عند 23% عقب استرداد السندات القابلة للتحويل" مع احتفاظ أدنوك بملكية قدرها 77% بالشركة.

وأضافت أنه باعتبارها المساهم الأكبر في أدنوك للتوزيع، تؤكد أدنوك التزامها طويل الأمد تجاه الشركة، ودعمها الكامل لاستراتيجية النمو الجديدة متوسطة المدى التي تم الكشف عنها مؤخراً، وتعتقد بقوة في أن هذا سيخلق قيمة إضافية لجميع الأطراف المعنية.

وأضافت أدنوك أنها ستبقي على مستوى مساهمة ثابت في أدنوك للتوزيع عند استحقاق السندات القابلة للاستبدال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط