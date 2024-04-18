أبوظبي الوطنية للتأمين تستحوذ على 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي

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قالت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" إنها تلقت إشعارا من شركة "أليانز إس إي" بإتمام صفقة بيع كامل أسهمها في الشركة لصالح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك".

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن قيمة الصفقة بلغت 133.06 دولار أميركي (أي ما يعادل نحو 499 مليون ريال سعودي) وتضمنت بيع عدد 30.6 مليون سهم في الشركة بمتوسط سعر مرجح قدره نحو 16.3075 ريال للسهم الواحد.

وتمتلك شركة "أليانز إس إي" بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة وهي شركة أليانز يوروب بي في وشركة أليانز فرانس وشركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا ليمتد) 51% في "أليانز إس إف"، وذلك لصالح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين- "أدنيك".