"الإمارات الإسلامي" يستكمل أول تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 500 مليون دولار

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أعلن مصرف الإمارات الإسلامي اليوم الخميس إتمام أول تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات.

وقال المصرف في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) نسخة منه إن الصفقة هي "الأولى من نوعها التي تقدمها مؤسسة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف أن الصفقة "تم تصميمها كتسهيل لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.. وسيتم استخدام عائدات الصفقة لأغراض التمويل المؤسسي العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

ووفقا للبيان، يساهم التسهيل التمويلي الجديد في دعم الميزانية العمومية للمصرف من خلال تعزيز قدرته على دعم المتعاملين بالإضافة إلى طموحاته في النمو الاستراتيجي.

وأوضح البيان أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، قاموا بدور المنسقين العالميين المشتركين والمنظمين الرئيسيين ومديري الاكتتاب في الصفقة.