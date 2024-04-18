"المياه الوطنية" ترسي مشروعاً بـ1.72 مليار ريال على "الخريف"

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أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الأحساء – (الحزمة السابعة) مع شركة المياه الوطنية ولمدة 15 سنة مقابل 1.72 مليار ريال تقريبا غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الترسية تمت بتاريخ أمس الأربعاء 17 أبريل 2024، وستقوم شركة الخریّف لتقنیة المیاه والطاقة بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لثلاث محطات قائمة ومحطة جديدة في الأحساء.

وذكرت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: المحطات القائمة: محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 1، محطة معالجة مياه الصرف الصحي العيون ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العمران، أما المحطات الجديدة فهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 2.

وتمتد أعمال التصميم وإعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهرا بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهرا)، وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات 457.5 ألف متر مكعب يوميا، وستحدث إلى أن تصل 472 ألف متر مكعب يوميا.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2024.

وأوضحت أن هذا العقد يعد ثالث مشروع من نوعه يتم ترسيته لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، وأنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.