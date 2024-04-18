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عقارات مصر

"بالم هيلز" المصرية توقع عقد شراكة لإقامة مشروع سياحي في الساحل الشمالي

بمساحة 415 فدانا بمنطقة سيدي حنيش

دبي - العربية.نت
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قالت شركة بالم هيلز المصرية اليوم الخميس إنها وقعت عقدا مع شركة تملك أرضا بمساحة 415 فدانا بسيدي حنيش بالساحل الشمالي لإقامة مشروع سياحي متكامل يتضمن وحدات سكنية وتجارية وفندقا، متوقعة طرح وحداته للبيع في الربع الثاني من 2024.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية تعليقا على أنباء بشأن تطويرها لمشروع سياحي ضخم في رأس الحكمة أن العقد الموقع يتضمن بندا خاصا بسرية المعلومات وأنه لم يتم تحديد الإيرادات المتوقعة له حتى الآن.

وقالت بالم هيلز إنه يجري العمل على تفاصيل المخطط العام للمشروع نافية صحة ما تم نشرة بشأن إيرادات المشروع ونسبة المشاركة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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