" تي إس إم سي" التايوانية تتوقع ارتفاع إيراداتها 30% إلى 20 مليار دولار

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تتوقع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات " تي إس إم سي -TSMC" أن ترتفع إيراداتها بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الثاني 2024 لتتجاوز 20 مليار دولار.
يأتي ذلك في ظل الطفرة في تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يعزز الطلب على الرقائق المتقدمة التي تصنعها الشركة.
وزادت القيمة السوقية لشركة " تي إس إم سي" بنحو 340 مليار دولار ،منذ القاع المسجل في أكتوبر عام 2022.
وتعتبر شركة TSMC تعتبر أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم وتشمل قائمة عملائها كل من آبل و إنفيديا.
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