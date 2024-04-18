"متطورة" تستكمل بيع 12.58% من رأسمال "العبيكان للزجاج" بـ144 مليون ريال

دقيقتان للقراءة

استكملت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"وشركتها التابعة بيع جزء من أسهمها في شركة العبيكان للزجاج والبالغة عددها نحو 4.025 مليون سهم تمثل ما نسبته 12.58% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إنها نفذت على دفعات متفرقة بيع 12.58% من أسهم شركة العبيكان للزجاج بقيمة إجمالية 144.12مليون ريال بسعر 35.8ريال للسهم الواحد.

وتبلغ ملكية الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة قبل البيع 11.78مليون سهم تمثل ما نسبته 36.84% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج لتصبح ملكيتها بعد البيع 7.76مليون سهم تمثل ما نسبته 24.25% من راس مال شركة العبيكان للزجاج.

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة لتحقيق متطلبات السيولة لانتقال شركتها الزميلة شركة العبيكان للزجاج للسوق الرئيسي (تاسي).

وتختص شركة العبيكان للزجاج في تصنيع الزجاج وإنتاجه بجميع أنواعه (الشفاف، المطلي وزجاج السلامة) وتعد الشركة حالياً من أكبر الشركات في صناعة الزجاج المسطح في منطقة الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية قصوى تصل إلى 800 طن يومياً ويقع مصنع الشركة في مدينة ينبع الصناعية.

كما يشمل نشاط الشركة على تجارة الجملة والتجزئة لجميع أنواع الزجاج والمواد الخام لتصنيع الزجاج والإكسسوارات إضافة إلى صناعة وتقطيع وتلوين وتركيب الزجاج وكذلك إنشاء وإدارة محاجر التعدين ذات العلاقة.

أوضحت أن القيمة الدفترية للأصل19.69ريال سعودي للسهم، موضحة أنه من المتوقع تحقيق أرباح رأسمالية تقدر بنحو 64.86 ريال ، و سيظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024م

وذكرت الشركة أنها ستستخدم المتحصلات من بيع الأصل لدعم المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية.