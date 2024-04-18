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تستهدف شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، التابعة لشركة "إندوراما فنتشرز ببلك كومباني ليمتد “IVL"، التايلاندية، المتخصصة في قطاع البتروكيماويات الوسيطة، نموا مبيعاتها 20% خلال العام الجاري لتصل إلى 31.6 مليون دولار، وفق مصادر بالشركة.

وذكرت المصادر لـ "العربية Business" أن ميدكو بلاست تعمل في إنتاج مادة البوريفورم والكلوجر، والذي يستخدم في تصنيع منتجات التعبئة والتغليف، تستحوذ على حصة تقدر بـ25% من السوق المصرية، عبر مصنعها الموجود بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 16 ألف متر مربع.

أضافت أن الشركة تسعي للوصول بإنتاجها خلال العام الجاري إلى 52 ألف طن في مقابل 42 ألف طن خلال عام 2023، الذي واجهت فيه الشركات تحديات كبيرة في توفير المواد الخام جراء شح الدولار، إذ اقتربت من توقف الإنتاج خلال الربع الأخير من العام.

وقالت المصادر إن الشركة أعدت خطة في بداية 2024 ،للحفاظ على مستوى إنتاج في حدود 42 ألف طن بالتزامن مع القفزات الكبيرة في سعر الدولار، إلا أن تحرير سعر صرف الجنيه دفعها لتعديل مستهدفاتها الإنتاجية إلى 52 ألف طن بنهاية العام رغم انتهاء الربع من 2024.

أوضحت أن استقرار سعر صرف العملة يساهم في سهولة وضع الخطط التسويقية وحساب تكاليف الإنتاج والتوسع وزيادة خطوط الإنتاج.

وأضافت أن الشركة تتطلع للاستحواذ على شركات عاملة في نفس النشاط خلال الفترة المقبلة لزيادة حصتها في السوق وتعزيز فرصها التصديرية، بالتزامن مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وذكرت أن الشركة تسعى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها في أوروبا ودول شمال إفريقيا ومنطقة الكوميسا، موضحة أن السوق الخارجية كانت تستحوذ على نحو 33% من إجمالي المبيعات لكنها تراجعت بسبب الاضطرابات في ليبيا وفلسطين والسودان والتي كانت تستقبل وحدها 20% من صادرات الشركة لسهولة عمليات التصدير.