"ميرسك": جميع عمليات الشركة الخاصة بإسرائيل تسير بشكل طبيعي
قالت إنها تسير كالمعتاد من دون انقطاع
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قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، اليوم الخميس، إن جميع عملياتها من وإلى إسرائيل وداخلها تسير بشكل طبيعي.
وقالت الشركة في إفادة للعملاء على موقعها على الإنترنت "في الوقت الحالي، تسير جميع عمليات ميرسك من وإلى وداخل إسرائيل كالمعتاد من دون انقطاع".
وفي أواخر العام الماضي كانت "ميرسك" قد قررت فرض رسوم مخاطر إضافية على شحنات الحاويات نحو إسرائيل لتغطية علاوات التأمين المتزايدة بسبب الوضع الأمني.
واستهدف الحوثيون مؤخرا سفنا إسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة.
وقالت "ميرسك" في حينه إنه ومع حلول 2024 سيستمر رفع أقساط التأمين للسفن المتجهة إلى ميناءي حيفا وأسدود في إسرائيل مما أدى إلى حاجة ميرسك لتطبيق رسم إضافي لمخاطر الطوارئ رسميًا.
وطبقت الرسوم الجديدة اعتبارا من 8 يناير/ كانون الثاني 2024 وستستخدم لاستيعاب تكاليف التأمين الإضافية وضمان خدمة مستمرة ومستدامة لعملاء الشركة في إسرائيل.
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