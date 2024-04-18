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هواوي

"هواوي" تطلق هاتفها الذكي الجديد Pura 70 وتوسع المنافسة مع "أبل"

بأسعار تبدأ من 760 دولارا

دبي - العربية.نت
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أطلقت اليوم شركة هواوي تكنولوجيز الصينية،أحدث هواتفها الذكية بعد أن ساعد هاتفها الأخير "Mate 60"على تقليص هيمنة شركة أبل في قطاع الهواتف الذكية في الصين.

ويبدأ سعر جهاز هواوي الجديد "Pura 70"بسعر 760 دولارا وصولا إلى فئة الـ ultra بسعر أكثر من ألف دولار.

ويحتوي طراز "Ultra"على كاميرا قابلة للسحب مع فتحة قابلة للتعديل، وهو أمر نادر في الهواتف الاستهلاكية.

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وأعلنت شركة هواوي تكنولوجيز خلال مارس 2024 عن زيادة أرباحها بأكثر من الضعف في العام الماضي مع ازدهار أعمالها السحابية والرقمية على الرغم من العقوبات الأميركية.

أعلنت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن عن تحقيق أرباح صافية قدرها 87 مليار يوان (12 مليار دولار أميركي)، مدعومة بالمبيعات القوية وتحسن محفظة المنتجات. قفزت الإيرادات بنسبة 10% تقريبًا عن العام السابق، لتصل إلى 704.2 مليار يوان (97.4 مليار دولار).

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