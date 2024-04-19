اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
A worker cleans up the facade of a BNP Paribas bank office in Paris. (Reuters)
واجهة مكتب بنك بي إن بي باريبا في باريس (رويترز)
بنوك

قاضٍ أميركي: على بي إن بي باريبا مواجهة دعوى قضائية تتعلق بإبادة جماعية في السودان

البنك كان قد وافق في 2014 على الإقرار بالذنب ودفع غرامة 8.97 مليار دولار

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال قاض أميركي يوم الخميس، إنه يتعين أن يواجه بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي دعوى قضائية تتهمه بمساعدة حكومة السودان على ارتكاب جرائم إبادة جماعية بين عامي 1997 و2011 من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأميركية.

ووجد القاضي ألفين هيلستاين من المحكمة الجزئية في مانهاتن "الكثير جدا من الحقائق" التي تدعم وجود علاقة بين تمويل بنك بي.إن.بي باريبا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة.

إلا أنه اعتبر أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان من المنطقي تحميل البنك مسؤولية عن التسبب في جانب من تلك الانتهاكات، التي تشمل وفقا للادعاء القتل والاغتصاب الجماعي والتعذيب.

شركات الطيران تهرع لتغيير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران سياحة وسفر الشرق الأوسط شركات الطيران تهرع لتغيير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران

وتم رفع الدعوى الجماعية المقترحة من قبل سكان بالولايات المتحدة ينحدرون من مجتمعات أفريقية غير عربية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة في وسط السودان. ويطالبون بتعويضات غير محددة.

وأحجم متحدث باسم بي.إن.بي باريبا عن التعليق.

وكان البنك قد وافق في عام 2014 على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أميركية بتحويل مليارات الدولارات إلى كيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لعقوبات اقتصادية.

وجاء قرار يوم الخميس على صلة بدعوى قضائية تم رفعها في عام 2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط