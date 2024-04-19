"الياه سات" تتوقع تضاؤل الخدمات لفترة طويلة نتيجة خلل بالقمر الصناعي "الثريا 3"

1 دقيقة للقراءة

توقعت شركة الياه للاتصالات الفضائية الإماراتية "الياه سات" اليوم الجمعة أن تظل الخدمات المتعلقة بالقمر الصناعي "الثريا 3" متضائلة لفترة طويلة في معظم المناطق المتأثرة، وذلك عقب حدوث خلل غير متوقع يوم 15 أبريل نيسان الجاري.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية "بعد تنفيذ الإجراءات القياسية المرعية في مثل هذه الحالات والتحقيق في انقطاع الخدمات بالتعاون مع الشركة المصنعة للقمر الصناعي واستنفاد معظم خيارات استعادة الخدمات، فإننا نتوقع الآن أن تظل الخدمات متضائلة بشكل كبير في غالبية المناطق الجغرافية المتأثرة ولفترة طويلة".

وأضافت أن شركة الثريا تعمل على استعادة الخدمات في بعض الأسواق في الأيام القليلة المقبلة وفي مناطق جغرافية أخرى في الأسابيع القادمة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كما أكدت شركة الاتصالات الفضائية على أن القمر الصناعي "يظل آمنا وتحت السيطرة، وقد تم البدء في تقييم الأثر المالي للوضع، حيث إنه سيتم تحديث السوق بنتائجه حسب المتطلبات".

كانت الياه سات، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن حدوث خلل غير متوقع يوم الاثنين الماضي في حمولة القمر الصناعي (الثريا 3)، مما أدى إلى انقطاع مستمر في خدمات الصوت والبيانات.

وتوفر الشركة حلولا متعددة الأغراض للقطاعات التجارية والحكومية عبر الأقمار الصناعية، تشمل خدمات الإنترنت والبث التلفزيوني والاتصالات في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وجنوب غربي آسيا.