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نتائج شركات التأمين للربع الثاني 2020
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"موديز": عقود إعادة التأمين ستقلل خسائر شركات التأمين بالإمارات الناجمة عن الأمطار

أكدت أن ذلك سيؤدي إلى ضغوط لرفع أسعار عقود إعادة التأمين عند تجديدها في المستقبل

دبي - العربية.نت
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قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس، إن شركات التأمين المحلية بالإمارات تميل بشكل كبير إلى إبرام عقود إعادة التأمين مما سيساهم في تقليل أي خسائر تتكبدها بفعل المطالبات التأمينية المترتبة على خسائر الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع.

لكن محمد علي لوندي نائب الرئيس والمحلل الأول لدى موديز في تعليقه الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أضاف أن ذلك سيؤدي إلى ضغوط لرفع أسعار عقود إعادة التأمين عند تجديدها في المستقبل.

وقال لوندي إن الأمطار القياسية التي شهدتها الإمارات هذا الأسبوع وما ترتب عليها من فيضانات ستؤدي إلى مطالبات تأمينية بناء على وثائق التأمين على العقارات والمركبات وتعطل الأعمال.

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وأضاف "شكلت المنافسة الشديدة على الحصص السوقية وانخفاض الأسعار ضغوطا على ربحية شركات التأمين بالإمارات في السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن الربحية آخذة في التحسن تدريجيا، فإننا نتوقع أن تؤدي هذه الفيضانات إلى الضغط مجددا على الأرباح، خاصة بالنسبة لشركات التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجم التي واجهت صعوبة لتحقيق أرباح من الأقساط المكتتبة".

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