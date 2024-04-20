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إيلون ماسك (رويترز) مناسبة
إيلون ماسك
تيك توك

إيلون ماسك يبدي معارضته لحظر تيك توك المحتمل في الولايات المتحدة

رغم أن هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة "إكس"

دبي - العربية.نت
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أبدى إيلون ماسك الجمعة معارضته لحظر شبكة تيك توك المحتمل في الولايات المتحدة، في وقت يستعد النواب الأميركيون للتصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه على قانون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة.

وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" التي اشتراها في نهاية عام 2022 "برأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس".

واعتبر أنّ "قراراً مماثلاً يتعارض مع حرية التعبير. وهذا ليس ما تمثله الولايات المتحدة"، وفق وكالة فرانس برس.

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ويعتبر مسؤولون أميركيون كثر أنّ تيك توك تسمح لبكين بالتجسس على مستخدميها في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وعلى قانون بشأن الشبكة الاجتماعية.

وفي حال دخل القانون حيز التنفيذ، ستُجبَر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك "بايت دانس" على بيعه في غضون بضعة أشهر وإلا سيُحظر من متجري تطبيقات "أبل" و"غوغل" الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم تيك توك الخميس "من المؤسف أنّ مجلس النواب يستخدم ذريعة المساعدات الأجنبية والإنسانية الكبيرة لإقرار قانون من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير لـ170 مليون أميركي"

وفي التعليقات الواردة تحت منشور ماسك الجمعة، أعرب مستخدمو "إكس" عن قلقهم من أن حظر "تيك توك" سيشكل سابقة يمكن استخدامها ضد شبكات اجتماعية أخرى.

ومن شأن القانون الموجه ضد شركة "بايت دانس"، أن يمنح الرئيس الأميركي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى على أنها تهديدات للأمن القومي إذا كانت دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة، تتحكم بها.

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