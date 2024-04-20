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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية
اقتصاد إيران

شركة تايلاندية تدفع 20 مليون دولار لتسوية قضية مرتبطة بعقوبات إيران

الشركة شحنت راتنجات البولي إيثيلين العالي الكثافة دون أن تكشف أن الشحنة قادمة من إيران

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة إن وحدة تابعة لشركة (إس.سي.جي كيميكالز) التايلاندية وافقت على دفع 20 مليون دولار للولايات المتحدة لتسوية قضية مدنية محتملة نتيجة انتهاك العقوبات الأميركية على إيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن (إس.سي.جي بلاستيكس) شحنت راتنجات البولي إيثيلين العالي الكثافة دون أن تكشف أن الشحنة قادمة من إيران في انتهاك للعقوبات في عامي 2017 و2018.

وذكرت الوزارة "نتيجة لهذه الصفقة، حظي قطاع البتروكيماويات الإيراني، وهو مصدر رئيسي لإيرادات النظام في إيران، بفوائد اقتصادية كبيرة".

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