استقالة الرئيس التنفيذي لـ"النايفات للتمويل" وتعيين "فهد المفرج" خلفا له

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وافق مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل بتاريخ 21 أبريل 2024 على قبول استقالة بندر بن محمد البيز من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 25 أبريل الجاري نظراً لأسباب شخصية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين فهد بن إبراهيم المفرج رئيساً تنفيذياً للشركة النايفات للتمويل اعتباراً من تاريخ 28 أبريل الجاري.

وذكرت الشركة أن الرئيس التنفيذي الجديد فهد بن إبراهيم المفرج لديه خبرة تتجاوز 35 عاماً، شملت العديد من العضويات والمناصب على مستوى مجالس الإدارة واللجان، وحالياً هو عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بمجموعة البركة وعضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للطباعة والتغليف، وشغل سابقاً منصب العضو المنتدب للشركة السعودية للطباعة والتغليف، ومدير إدارة الإشراف البنكي بالبنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى عضويته في كثير من مجالس الإدارة واللجان داخل وخارج المملكة، وقد حصل المفرج على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1986م، بالإضافة إلى العديد من المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصل عليها من داخل وخارج المملكة.