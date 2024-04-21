إيلون ماسك يرجئ زيارته إلى الهند بسبب التزامات مرتبطة بـ"تسلا"

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أعلن الملياردير إيلون ماسك السبت أنه سيؤجل زيارة إلى الهند كان من المقرر أن يلتقي خلالها برئيس الوزراء ناريندرا مودي لمناقشة خطط استثمار كبرى في البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم.

يأتي ذلك غداة إعلان شركة "تسلا" المصنّعة للسيارات الكهربائية التابعة لماسك سحب ما يقرب من 3900 مركبة من طراز "سايبرتراك" Cybertruck بسبب مشكلة في دوّاسة الوقود تزيد من خطر وقوع حوادث.

وكتب ماسك في رسالة نشرها على شبكته الاجتماعية إكس "لسوء الحظ، فإن التزامات تسلا المرهقة للغاية تستدعي تأجيل زيارة الهند، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرحلة ستبدأ الأحد وتستمر يومين، كما كان مقرراً خلالها أن يلتقي ماسك بمودي وشركات في قطاع الطيران.

ويشاع أيضاً أن شركة تسلا تبحث عن مواقع لإنشاء مصانع في الهند بعد أن خفضت الحكومة الشهر الماضي ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية المصنعة من شركات دولية في حال تعهدها باستثمار 500 مليون دولار وإطلاق إنتاج محلي في غضون ثلاث سنوات.

وتسمح هذه السياسة أيضاً للشركات باستيراد ما يصل إلى 8000 سيارة كهربائية كل عام بسعر 35 ألف دولار أو أكثر، مع الاستفادة من تخفيضات كبيرة على رسوم الاستيراد.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن شركة تسلا قد تستورد أولا السيارات من مصنعها في برلين ريثما تتخذ قرارا نهائيا بشأن المكان الذي ستنشئ فيه خط إنتاج في الهند.

وبحسب خبراء، من غير المتوقع أن تغيّر السوق الهندية الوضع بالنسبة للمجموعة نظرا لارتفاع أسعار سياراتها، التي يُباع أرخصها بحوالي 39 ألف دولار في الولايات المتحدة.

تقتصر اهتمامات ماسك التجارية حالياً في الهند على شبكته الاجتماعية إكس.

وكان ماسك، الذي وصف نفسه بأنه معجب بمودي، قد زار الهند آخر مرة في عام 2007، ووصف البلاد بأنها "رائعة"، وقال إن معلم تاج محل "هو حقا أحد عجائب العالم".