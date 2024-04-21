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سيارات تسلا في مصنع الشركة بألمانيا (رويترز)
سيارات تسلا في مصنع الشركة بألمانيا (رويترز)
تسلا

تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

بعد خفض أسعار طرازات "واي وإكس" و"إس في" الولايات المتحدة

بكين – رويترز
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خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز واي في الصين وفقا لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات واي وإكس وإس في الولايات المتحدة.

وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز 3 المتجدد قد انخفض إلى 231900 يوان من 245900 يوان سابقا.

ويُباع الطراز واي الآن بسعر يبدأ من 249900 يوان انخفاضا من السعر السابق البالغ 263900 يوان.

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