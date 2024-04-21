تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

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خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز واي في الصين وفقا لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات واي وإكس وإس في الولايات المتحدة.
وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز 3 المتجدد قد انخفض إلى 231900 يوان من 245900 يوان سابقا.
ويُباع الطراز واي الآن بسعر يبدأ من 249900 يوان انخفاضا من السعر السابق البالغ 263900 يوان.
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