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عزم السعودية للاتصالات
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سوق السعودية

مجلس إدارة "عزم السعودية" يقرر الانتقال إلى السوق الرئيسية في "تداول"

تم تعيين " الراجحي المالية" مستشارا ماليا للعملية

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم السعودية" بتاريخ 18 أبريل 2024 الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة الراجحي المالية مستشاراً مالياً فيما يخص الانتقال إلى السوق الرئيسية.

أوضحت أن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق، و سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعه.

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