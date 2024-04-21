ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الأول 9% إلى 692 مليون ريال

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أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة المراعي السعودية ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 9% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 692.23 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 635.06 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "المراعي" بنسبة 86.7% في الربع الأول من 2024، مقابل صافي ربح نحو 370.72 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح بنسبة 9% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات 8% نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وساهمت قطاعات التشغيل الرئيسية في نمو الأرباح، حيث ارتفعت أرباح قطاع الألبان والعصائر مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ بسبب التحسن في المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، ودخول 10 أيام من شهر رمضان المبارك في الربع الأول خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

وارتفعت أرباح قطاع المخبوزات نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية، وارتفع صافي ربح قطاع الدواجن بسبب استمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.

ونمت الإيرادات بنسبة 8% إلى 5.46 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 5.07 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، يُعزى ذلك إلى المساهمة الإيجابية من قطاعي الألبان والدواجن.

الأداء في جميع المناطق الجغرافية

وأعلنت الشركة عن تسجيل أداء قوي للربع الأول من عام 2024 حيث لوحظ نمواً إيجابياً في الإيرادات في كل القطاعات، وفي جميع المناطق الجغرافية، مدعومًا بارتفاع نمو حجم المبيعات المرتبط بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية. وتوقعت أن يستمر هذا الزخم الإيجابي على الإيرادات مدفوعًا بالزخم الاقتصادي المستقر وتحسن السياحة بشكل عام.

تمكن الأداء القوي للمجموعة من تخطي التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع الحالي، والذي تمت إدارته بشكل جيد على المستوى التشغيلي المحلي.

وأضافت: "لا تزال سلع الألبان والأعلاف مستقرة، على الرغم من بعض التأثيرات السلبية لخطوط الشحن البحرية الدولية". موضحة أنها ستواصل إدارة هذه المخاطر من خلال تحسين أنشطتها التحوطية والاستفادة من مخزونها الاحتياطي بشكل مناسب.