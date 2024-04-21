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سوق السعودية

وحدة تابعة لـ "باتك للاستثمار" تبرم اتفاقا مع "سلوشنز" السعودية

للتعاون في المواقف الذكية للسيارات في الرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية السعودية اليوم الأحد أن وحدتها التابعة شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وقعت اتفاقيه إطارية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) لتوفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة وكذلك السيارات والوقود (الآليات) لتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.

وأضافت "باتك للاستثمار" في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية، أن قيمة الاتفاقية، البالغة مدتها عشر سنوات، قد تتجاوز 10% من إيراداتها وفقا للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023 عند تشغيل كامل طاقة المشروع.

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وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة في مدينة الرياض.

وقالت إنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للاتفاقية في الربع الرابع من العام الحالي.

الجدير بالذكر أن شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات حليف حصري للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في هذا المشروع حيث قامت بالتوقيع على اتفاقية تعاون فيما يتعلق بتقديم العروض في 31 مايو/أيار 2023 وكذلك اتفاقيه حصرية في 11 يوليو/تموز 2023، وأيضا اتفاقية تضامن شركات مع شركة سلوشنز في 15 أغسطس/آب 2023.

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