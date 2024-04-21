"أملاك العالمية" تجدد تسهيلات ائتمانية بـ864.5 مليون ريال مع " السعودي للاستثمار"

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جددت شركة أملاك العالمية للتمويل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 864.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل سنة واحدة، والضمانات المقدمة مقابله تشمل التنازل عن ذمم مدينة للبنك وسند لأمر لصالحه، والهدف من التمويل هو تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.

وأشارت إلى أطراف ذات علاقة بالاتفاقية حيث يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة ماجد عبدالغني فقيه مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار، وخالد بن عبدالعزيز الريس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار، مؤكدة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.