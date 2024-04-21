" التصنيع الوطنية" تقر تحويل 905 ملايين ريال من الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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وافق مساهمو شركة التصنيع الوطنية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 18 أبريل الجاري على تحويل مبلغ بنحو 905.33 مليون ريال تقريبا من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أن الجمعية العامة وافقت على عدد من البنود منها تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022.

كما وافقوا على صرف مبلغ 3.5 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.