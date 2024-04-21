"الكابلات السعودية" تعلن تعيين عبد الله عوده الغبين رئيسا لمجلس الإدارة

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أعلنت شركة الكابلات السعودية اليوم الأحد عن تعيين عبد الله عوده الغبين رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من 20 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد اعتذار صبري عبد الله الغامدي عن الاستمرار في المنصب نفسه بسبب ظروف عملية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة تداول أن الغامدي سيحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة.

كانت "الكابلات السعودية" قد أعلنت قبل أيام تعيين فواز مبارك المقبل رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من يوم 17 أبريل الجاري، بدلا من نائل سمير فايز، حيث تم تعيينه كمستشار لمجلس الإدارة.