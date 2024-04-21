"إنتر ميلان" يتفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 400 مليون يورو

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أفادت صحيفة Corriere della Sera أن نادي "إنتر ميلان" الإيطالي لكرة القدم يتفاوض بشأن قرض جديد قد تصل قيمته إلى 400 مليون يورو مع صندوق Pimco الأميركي.

ويتطلع رئيس النادي Steven Zhang إلى إعادة تمويل قرض حالي بقيمة 275 مليون يورو مع شركة Oaktree والذي يحل موعد استحقاقه الشهر المقبل.

ومن شأن الاتفاق مع Pimco أن يمنح ملّاك الفريق وسيلة للوفاء بالتزاماتهم المالية والاحتفاظ بالسيطرة على النادي.