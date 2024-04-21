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أرباح شركة بالم هيلز للتعمير
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البورصة المصرية

"بالم هيلز": مفاوضات متقدمة للحصول على تمويل بنحو 1.72 مليار جنيه

لتمويل مشروع "بالمت" أكتوبر على 45 فدانا غربي القاهرة

دبي - العربية.نت
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أكدت شركة بالم هيلز المصرية للتعمير اليوم الأحد أنها تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة للحصول على تمويل في حدود 1.72 مليار جنيه لتمويل مشروع "بالمت" أكتوبر غربي القاهرة المقام على مساحة 45 فدانا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إنه لم يتم التوقيع النهائي على القرض.

جاء بيان الشركة ردا على تقرير إخباري بشأن تفاوضها مع ثلاثة بنوك لتدبير قرض مشترك بالقيمة نفسها.

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