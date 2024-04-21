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سوق السعودية

"تبوك الزراعية" توقع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية

بغرض التعاون في إنشاء بيوت محمية ذات تقنية عالية تناسب البيئة المناخية للمملكة

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" بتاريخ 18 أبريل 2024 مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، بغرض التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية تناسب البيئة المناخية للمملكة وإدارة البيوت المحمية وتطوير المنظومة التسويقية وإجراء الأبحاث في الأصناف ذات القيمة العالية وزراعتها في المملكة بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من المنتجات من خلال الصناعات التحويلية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها لمدة عام ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.

وذكرت أن شروط المذكرة، تتضمن دراسة وتصميم وإنشاء بيوت محمية تراعي الميزة النسبية لمنطقة تبوك، وإجراء أبحاث ودراسة السوق لمنتجات مختلفة، و العمل على وضع خطة تسويقية للمنتجات، وتقديم التوصيات والاستشارات من الطرفين، كما تشمل أي مجالات أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلا.

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و يخضع إبرام الاتفاقية النهائية لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة.

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