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شركة القصيم القابضة للاستثمار جاكو
"شركة القصيم القابضة للاستثمار" جاكو
سوق السعودية

"جاكو": رفض التماس تعديل الإقرارات الزكوية للشركة بين عامي 2016-2017

ستدفع الشركة نحو 6.5 مليون ريال عن العامين

دبي - العربية.نت
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قالت شركة القصيم القابضة للإستثمار "جاكو" إنها تلقت من مستشارها الزكوي بتاريخ اليوم 21 أبريل 2024 قرارات من الدائرة الاستئنافية تشير إلى عدم قبول التماس بتعديل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للإقرارات الزكوية للشركة عن عامي 2016-2017 م والمطالبة بموجبها بدفع مبالغ إضافية.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الدائرة الاستئنافية رفضت إعادة النظر في قرارات اللجنة وإلزام الشركة بدفع المبالغ الإضافية عن عامي 2016-2017 م بنحو 6.5 مليون ريال، وسبق أن أعلنت الشركة بتاريخ 5 أكتوبر2023م عن قيامها بالالتماس على قرارات اللجنة بشأن الزام الشركة بدفع مبالغ إضافية، وذلك بما يخص عامي 2016-2017م.

أوضحت أنها قامت بسداد مبلغ 1.73مليون ريال من هذه الالتزامات سابقا، ولن يكون هناك أثر على القوائم المالية لعام 2024م حيث تم تكوين مخصص زكاة لهذا الغرض خلال الأعوام السابقة.

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