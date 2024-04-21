"دوكاب للمعادن" الإماراتية تستحوذ على "جي آي سي ماجنت" العالمية

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أعلنت شركة دوكاب للمعادن الإماراتية العاملة في حلول منتجات الألومنيوم والنحاس في الشرق الأوسط الاستحواذ على جي.آي.سي ماجنت العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأميركية من الشرق الأوسط.

وأضافت دوكاب في بيان صحفي أنها ستتمكن من الاستثمار في خبرات وقدرات شركة جي.آي.سي ماجنت العالمية، من خلال ضمان مستهدفاتها التنموية، وتنويع منظومة الحلول والمنتجات التي توفرها للقطاعات الصناعية المتنوعة، والارتقاء بمستويات القيمة عبر مختلف مجالات الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دوكاب للمعادن محمد الأحمدي في بيان "يساهم الاستحواذ على شركة جي.آي.سي ماجنت في الارتقاء بقدراتنا كما يدعم توجهاتنا الهادفة إلى تنويع محفظتنا من الحلول والمنتجات وتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي".

وأضاف "وصولنا إلى الأسواق العالمية الكبرى وتوفر حلولنا ومنتجاتنا في الدول المتقدمة اقتصاديا سيساهم في تعزيز حضورنا الدولي، إذ نتوقع تحقيق نمو مستدام في الإيرادات بقيمة 40.5 مليون دولار".

وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على حلول ومنتجات الشركة في مختلف القطاعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.5% عالميا".

وذكرت الشركة في بيانها أن الاستحواذ يساهم في توفير مجموعة من السلع ضمن منظومة الحلول والمنتجات التي تقدمها دوكاب ومن بينها شرائح النحاس والألمنيوم المستخدمة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل صناعة السيارات، والمحولات، وقطاع النقل، والشحن، وإنتاج المحركات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تطوير تطبيقات المغناطيس الكهربائي.

وتتطلع دوكاب للمعادن إلى الاستثمار في هذا الاستحواذ لتعزيز حضورها الدولي، والارتقاء بمكانتها كأحد الشركاء الرئيسيين في قطاع صناعة المعادن غير الحديدية وحلولها ومنتجاتها عالميا.

وتأسست دوكاب عام 2020 وتنتج نحو 50 ألف طن من الألومنيوم و180 ألف طن من النحاس سنويا.