"ساسكو" تبدأ تطوير مواقعها تدريجيا خلال 3 سنوات بـ 400 مليون ريال

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن البدء في مشروع تطوير مواقعها بصورة تدريجية خلال الثلاث سنوات القادمة وفقاً للائحة اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها ستقوم بتطوير وتحسين الخدمات في مواقعها القائمة وإضافة خدمات جديدة مثل الشواحن الكهربائية والخدمة الذاتية والشاشات الإعلانية، مما سيسهم إيجاباً في نمو مبيعات الشركة وتحسين تجربة العملاء وتعزيز مركز الشركة التنافسي.

وذكرت أن إجمالي الميزانية المرصودة لمشروع تطوير كافة المواقع يبلغ 400 مليون ريال وسيتم تمويله عن طريق موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الموقعة مع البنوك المحلية.