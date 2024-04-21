"سافي" السعودية تعتزم زيادة الاستثمار في تطوير ألعاب الهاتف المحمول

1 دقيقة للقراءة

تخطط مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، للاستثمار بشكل أكبر في تطوير ألعاب الهاتف المحمول والاستحواذ عليها، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة الهاتف المحمول "Monopoly Go".

اشترت "سافي"، شركة تصنيع ألعاب الهاتف المحمول "Scopely" مقابل 4.9 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو نفس الشهر الذي تم فيه إصدار لعبة "Monopoly".

ومنذ ذلك الحين، حقق الإصدار الإلكتروني للعبة إيرادات بقيمة ملياري دولار.

تأسست "سكوبلي" في عام 2011، وتنشر ألعاباً اجتماعية مجانية مثل "Yahtzee With Buddies"، و"Stumble Guys"، و"Marvel Strike Force".

كانت "سافي" قد أعلنت في عام 2022 أنها حصلت على تمويل بقيمة 38 مليار دولار في خطوة لتحويل المملكة إلى مركز لصناعة ألعاب الفيديو ومنذ ذلك الحين استثمرت الشركة 8.3 مليار دولار.