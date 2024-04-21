سوق السعودية
"وجا" السعودية توقع اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
وقعت اتفاقفية إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع المصرية
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
وقعت شركة "وجا" السعودية اتفاقية التعاون الاطارية مع الهيئة العربية للتصنيع المصرية لإنشاء شركة مشتركة في مصر لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الشركة الجديدة سيكون هدفها تلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
و لم تذكر الشركة في بيانها مزيدا من التفاصيل بشأن رأس المال المتوقع للشركة الجديدة وحجم الإنتاج المستهدف.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مسؤول: توقعات بزيادة أسعار 500 مستحضر دوائي في مصر خلال عامشعبة الدواء: شركات أدوية تدرس سيناريوهات بديلة لخفض تكاليف الإنتاج 7.5% أخبار حصرية
-
مصر تصدر منتجات كيماوية وأسمدة بـ 1.36 مليار دولار خلال شهرينتُمثل 19% من صادرات مصر غير البترولية أخبار حصرية
-
تقرير.. مصر ثاني أغنى دولة إفريقية وعاصمتها بها نصف ثرواتها7200 مليونير في القاهرة.. و52 مصري ثروتهم تتجاوز 100 مليون دولار قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية