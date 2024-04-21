"وجا" السعودية توقع اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر

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وقعت شركة "وجا" السعودية اتفاقية التعاون الاطارية مع الهيئة العربية للتصنيع المصرية لإنشاء شركة مشتركة في مصر لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الشركة الجديدة سيكون هدفها تلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

و لم تذكر الشركة في بيانها مزيدا من التفاصيل بشأن رأس المال المتوقع للشركة الجديدة وحجم الإنتاج المستهدف.