بنك الكويت الدولي يعين بنوكا لطرح صكوك من الشريحة الأولى
اجتماعات المستثمرين ستبدأ من 23 أبريل
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن بنك الكويت الدولي عين بنوكا قبل طرح مقرر لصكوك إضافية من الشريحة الأولى.
وأظهرت الوثيقة أن البنك الإسلامي اختار سيتي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين للطرح ومصرف أبوظبي الإسلامي والدولي إنفست وبنك الشارقة وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وكامكو إنفست والمشرق وإس.إم.بي.سي نيكو للإدارة المشتركة للطرح وإدارة الدفاتر.
وذكرت الوثيقة أن اجتماعات المستثمرين ستبدأ من 23 أبريل/نيسان وسيليها طرح إضافي لصكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار غير قابلة للاسترجاع لأجل 5.5 سنة وفقا لظروف السوق، وفقا لـ "رويترز".
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