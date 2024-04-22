عمومية "سبكيم" تصوت على تحويل 2.09 مليار ريال رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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دعا مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن التصويت على تحويل نحو 2.09 مليار ريال رصيد الاحتياطي النظامي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى حساب الأرباح المبقاة، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

وسيتم أيضا التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة 8.21 مليون سهم خزينة تقريبا، والموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.