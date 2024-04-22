عمومية "كابلات الرياض" تقر توزيع 15% أرباحا نقدية عن العام الماضي

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وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة كابلات الرياض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2024، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات نحو 224.57 مليون ريال تقريبا وحصة السهم من التوزيع 1.5 ريال.

وستكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.