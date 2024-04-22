اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجموعة كابلات الرياض
شعار مجموعة كابلات الرياض
سوق السعودية

عمومية "كابلات الرياض" تقر توزيع 15% أرباحا نقدية عن العام الماضي

إجمالي مبلغ التوزيعات نحو 224.57 مليون ريال و حصة السهم 1.5 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة كابلات الرياض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2024، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات نحو 224.57 مليون ريال تقريبا وحصة السهم من التوزيع 1.5 ريال.

وستكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط