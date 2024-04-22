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الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
محطة وقود سيارات تابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"
سوق السعودية

مجلس إدارة "ساسكو" يعدل توصيته بشأن تحويل الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

سيتم استخدام 83.1 مليون ريال في زيادة رأس المال بأسهم منحة

دبي - العربية.نت
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ألغي مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) توصية سابقة على موقع "تداول السعودية" بتاريخ 28 مارس 2024م والخاصة بتحويل الاحتياطي النظامي للشركة إلى بند الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن مجلس إلإدارة عدل توصيته ليتم استخدام كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 83.1 مليون ريال في زيادة رأس المال بدلا من تحويله إلى حساب الأرباح المبقاة.

وأفادت الشركة في بيان منفصل إلى أن مجلس الإدارة قرر في 22 أبريل 2024 تعديل طريقة الرسملة لتكون باستخدام كامل مبلغ الاحتياطي النظامي (83.1 مليون ريال)، بالإضافة إلى مبلغ (16.9 مليون ريال) من رصيد الأرباح المبقاة، بدلاً من رسملة كامل المبلغ 100 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.

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وكان مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) قد أوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع سهم واحد ممنوح لكل 6 أسهم مملوكة، وذلك برسملة مبلغ 100 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان سابق إن رأس المال قبل الزيادة 600 مليون ريال، وسيصبح بعد الزيادة 700 مليون ريال تبلغ نسبة الزيادة 16.67%، ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، ويصل بعد الزيادة 70 مليون سهم.

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.

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