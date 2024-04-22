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شعار شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية
شعار شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية "سفن"
بورصة الكويت

استقالة بدر الخرافي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة "سفن" الكويتية

اعتبارا من 21 أبريل الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية اليوم الاثنين عن استقالة بدر ناصر الخرافي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 21 أبريل 2024 وفقا لبيان الشركة لبورصة الكويت.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل حول أسباب الاستقالة.

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية، اليوم الأحد 7 أبريل الجاري،أن مجلس إدارتها أصدر قرارا بالتمرير بالموافقة على تأسيس شركة تابعة في الهند تحت اسم هايسكو الهندسية الهندية المحدودة.

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وقالت "سفن" في بيان إلى بورصة الكويت إن الشركة الجديدة المتخصصة في الاستشارات الهندسية ستكون مملوكة لها بالكامل تقريبا، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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