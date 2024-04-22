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سوق السعودية

"الكابلات السعودية": النتائج المالية لعام 2023 في المراحل الأخيرة من المراجعة

إدارة الشركة تعمل على نشرها خلال الفترة المحددة لتداول السهم وتنتهى في 6 مايو المقبل

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الكابلات السعودية إن أعمال المراجعة للنتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لا تزال قائمة وفي مراحلها الأخيرة وتعمل إدارة الشركة على نشر القوائم المالية خلال الفترة المحددة لتداول السهم التي تنقضي في تاريخ 6مايو 2024.

وأضافت في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الاثنين إنها ستقوم بالإعلان عن تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، والالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2023م وحيث أن التقرير مرتبط بالنتائج المالية للشركة، وعليه سيتم نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2023م بعد اعتماد النتائج المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ونشرها.

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كانت شركة الكابلات السعودية أعلنت على موقع "تداول السعودية" بتاريخ 31 مارس 2024 عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2023م، وحددت التاريخ المتوقع لنشر النتائج المالية بحد أقصى يوم 21 أبريل 2024م.

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