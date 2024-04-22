"اليمامة للحديد": بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب جدة

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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد" عن بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب جدة خلال شهر أبريل الحالي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للتوسعة بداية من الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024.

وكان تقرير مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية السنوي للعام المالي 2023م، فيما يتعلق بالتطورات الجوهرية خلال العام المنصرم 2023 م (نشاط الأنابيب)، قد توقع تشغيل المرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب جدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.