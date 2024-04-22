"إمباور" الإماراتية تضم إلى محفظتها ناطحة سحاب الوصل بطاقة 3900 طن تبريد

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باشرت مؤسسة الإمارات الأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أكبر مزود الخدمات تبريد المناطق في العالم ربط ناطحة سحاب الوصل بشبكتها العملاقة لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة.

وأعلنت المؤسسة عن البدء بتزويد المرحلة الأولى منه على أن يتم استكمال تزويد كافة المراحل بطاقة تبريد تصل إلى 3900 طن بحلول بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت إمباور في بيان لسوق دبي المالي اليوم الاثنين ،إن برج الوصل، هو أحد المباني الشاهقة الارتفاع إذ يبلغ ارتفاعه 302 مترا موزعة على 65 طابقا في موقع محوري في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لإمباور أحمد بن شعفان "تعمل المؤسسة على خدمة المشاريع العقارية الرائدة وتهدف إلى تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية في إمارة دبي بخدمات تبريد مناطق بمواصفات عالمية مستدامة تدعم الدور الريادي الإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون".

وأشار إلى أن دخول ناطحة سحاب الوصل إلى محفظة مشاريع إمباور يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتها الموثوقة ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50 %من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حاليا.

تتكون ناطحة السحاب من 220 وحدة سكنية فاخرة و258 غرفة فندقية تديرها فنادق ماندارين أورينتال 185.345 ألف قدم مربعة مساحات مكتبية، و14 طابقا لمواقف السيارات، ومهبط للطائرات العمودية.